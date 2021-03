Incendie de garage au coin St-Laurent/10e avenue

Un incendie d'un garage a retenu l'attention ce matin (mardi) au coin de la rue St-Laurent et de la 10e avenue, tout près du Parc Celanese à Drummondville.

Éric Beaupré - Vingt 55

L'intervention rapide des pompiers a permis de contrôler les flammes et d'éviter la propagation aux résidences à proximité. La cause et l'originine exacte du brasier reste à déterminer.

On ne signale pas de blessé selon le chef du Service de sécurité incendie de Drummondville, Yves Beaurivage.

Éric Beaupré - Vingt 55

Plus de détails à venir...