Incendie mortel à St-Nicéphore : la victime identifiée

La victime de l'incendie mortel survenu au cours du week-end dans un immeuble à logements de la rue Joël à Drummondville (à proximité du Dek Drummond) dans le secteur St-Nicéphore peut maintenant être identifiée. Il s'agit de Johanne St-Germain, 66 ans.

La dame a été retrouvée inanimée sur place par les pompiers qui sont intervenus vers 1h20 dans la nuit de samedi à dimanche après que les flammes aient débuté dans un appartement du 2e étage. Des manoeuvres de réanimation ont été tentées, mais en vain.

POSSIBLE INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Le coroner Yvon Garneau et la Sûreté du Québec excluent tout élément criminel alors que la thèse de l'intoxication au monoxyde de carbone est privilégiée. L'autre occupant du logement incendié a aussi été blessé et transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour la vie du septuagénaire.

UN SEUL LOGEMENT TOUCHÉ

L'incendie s'est limité à un seul logement alors qu'on rapporte 11 personnes évacuées, dont une prise en charge par la Croix-Rouge.

Près d'une vingtaine de pompiers ont travaillé près de deux heures afin de circonscrire cet incendie alors que des intervenants du SIUCQ ont aussi prêté main forte.