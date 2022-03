Incompréhension face au bannissement des pesticides à Drummondville

Le règlement sur le bannissement de certains pesticides entre en vigueur cette année à Drummondville et ça provoque plusieurs réactions. Depuis le 1er janvier dernier, il est maintenant obligatoire d'utiliser des biopesticides sur le territoire.

Des amendes pouvant aller jusqu'à 4 000 $ peuvent être données aux contrevenants alors qu'une inspectrice en environnement de la Ville et une patrouille verte se déplaceront pour sensibiliser dans les prochains mois.

Ville de Drummondville

Une vingtaine d'entreprises d'esthétique de pelouse et d'extermination sont concernées. Les particuliers reçoivent leur avis de renouvèlement alors que des augmentations de 15 à 20 % sont notables.

Mario Lambert de Nutrite :

"La grande question c'est : "Ok, je ne peux plus traiter ma pelouse !". (...) mais, ce n'est pas ça du tout. On est encore capable d'adapter nos méthodes et la gestion des gazons de la bonne façon. (...) Ce n'est pas la fin des entreprises d'entretien d'espaces verts parce que là ils ont banni les pesticides sur le territoire."