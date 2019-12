Intégration de la Davie : d'importantes opportunités pour Drummond

L'intégration officielle du chantier Davie dans la Stratégie navale fédérale aura des répercussions importantes pour des entreprises du grand Drummond. Le gouvernement Trudeau a confirmé l'intégration du chantier maritime de Lévis aujourd'hui (jeudi), ce qui garantit des milliards de dollars en contrats pour les 25 prochaines années.

Dans les dernières années, le gouvernement avait préféré octroyer plusieurs contrats importants aux chantiers d'Halifax et Vancouver qui sont maintenant pratiquement à pleine capacité.

Gracieuseté

Le contrat le plus imposant pour Davie sera notamment la construction de six brise-glaces pour la Garde côtière canadienne.

André Y.Komlosy est bien impliqué dans le dossier au sein de l'Association des fournisseurs du chantier Davie :

"Beaucoup d'entreprises se sont inscrites dans la région, il y en a même qui ont commencé à avoir des mandats et des contrats. (...) La concrétisation de cette annonce va signifier des contrats d'au moins 3 à 4 milliards $, mais également une ouverture pour des contrats totalisant plus de 20 milliards $ dans les 20 prochaines années. C'est toute la chaîne d'approvisionnement au Québec qui va en bénéficier, dont les entreprises du Centre-du-Québec et de Drummondville."