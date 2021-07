Interdiction d'utilisation extérieure de l'eau à Drummondville

L'utilisation extérieure de l'eau sera limitée à Drummondville d'ici la fin de la semaine. Dès demain (mercredi) et jusqu'à vendredi (9 juillet), il sera interdit d'arroser votre pelouse avec un système automatisé (gicleurs ou autres) ou de laver votre véhicule, trottoir ou cour pavée.

Il sera encore autorisé d'utiliser un arrosoir à main ainsi que d'arroser les jardins et aménagements paysagers avec un boyau avec une fermeture automatique. Les intéressés pourront aussi obtenir un permis spécial d'arrosage pour une nouvelle plantation et remplir une piscine entre minuit et 6 h 00.

EN RAISON DES TRAVAUX À L'UTE

La Ville souhaite diminuer la demande en eau potable en raison de la réalisation de travaux électriques préparatoires à la construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable (UTE). Durant les prochains jours, l'UTE sera alimentée par une génératrice pour assurer la production de l'eau.