Isabelle Duchesne dévoile ses engagements pour le district 7

Une autre candidature se confirme à Drummondville alors qu'Isabelle Duchesne est dorénavant officiellement candidate dans le district 7.

L'avocate de formation se présente notamment pour assurer une pérennité des projets entamés par le conseiller sortant, Alain Martel.

La candidate indépendante fera campagne sous l’esprit de « Vivre ensemble » dans les quartiers Saint-Joseph, Saint-Pierre, Pie X et Saint-Jean-Baptiste. L'entrepreneure en immobilier désire mettre la collaboration et l’inclusion au centre de sa plateforme alors que le district regroupe plus de 25 nationalités en plus d’accueillir plusieurs organismes communautaires.

Elle souhaite favoriser l’harmonie des aires communes, faciliter l’accès à des logements abordables et sécuritaires, stimuler la participation citoyenne ainsi qu'établir des partenariats économiques et communautaires stratégiques.