Itinérance : création d'une unité de débordement à Drummondville

Une unité de débordement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance voir le jour à Drummondville.

L'unité est aménagée à l'intérieur de l'organisme en travail de rue La Piaule. Elle peut accueillir jusqu'à 10 personnes par nuit.

Le projet vise à offrir un toit, des installations sanitaires et de la nourriture aux personnes en situation d'itinérance.

L'ajout de place permettra de soutenir le travail notamment de l'équipe de l'Ensoleilvent qui doit refuser des gens depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en raison d'une diminution de sa capacité d'accueil.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires qui mettent en commun les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au bon fonctionnement soit : le CIUSSS MCQ, la CDC Drummond, la Ville de Drummondville, Ensoleilvent, La Piaule et la Maison Habit-Action.

Pour sa part, l'Ensoleilvent poursuivra sa mission d'accueil psychosocial et d'évaluation de toutes les demandes d'hébergement.

Francis Lacharité, directeur général de La Piaule



Gracieuseté

"Les contrecoups de la situation actuelle se feront sentir encore longtemps et ses impacts sur les populations plus vulnérables sont préoccupants. Cela affecte aussi grandement nos méthodes de travail et notre capacité de présence. Nous nous devons d'être proactifs et d'unir les forces et expertises de l'ensemble des acteurs de notre communauté afin de créer des réponses adaptées aux besoins des populations dans ce nouveau contexte. La mise en place de cette unité d'hébergement d'urgence illustre bien la volonté, à Drummondville, de travailler ensemble pour assurer une réponse adaptée pour les personnes en situation d'itinérance."