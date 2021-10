"Je suis en forme, je croyais que ce ne serait qu'une toux !"

Les dernières semaines d'un entraîneur physique de Drummondville ont été difficiles alors qu'il a contracté la COVID-19 et a subi des contrecoups sévères sur sa santé.

Steve Bacon a commencé à ressentir des symptômes le 16 août dernier lors d'un séjour en camping, tout comme sa conjointe. Il a testé positif après quelques jours intenses de fièvre et de toux pour finalement séjourner 8 jours à l'hôpital, notamment aux soins intensifs à l'unité spécialisée de Trois-Rivières.

L'homme de 44 ans l'a contracté alors qu'il n'était pas vacciné contre le coronavirus.

"On ne pouvait pas avoir une meilleure tape sur les doigts ! (...) Je vais t'avouer qu'on a passé proche ma conjointe et moi alors que les enfants l'ont vécu moins difficilement. Nous ça été le pire, on s'est donc dit qu'on allait se faire vacciner."

DIFFICILE PENDANT PRÈS DE 2 MOIS

Il a vécu avec les contrecoups du virus pendant près de deux mois ayant notamment fait une phlébite dans le mollet et une embolie pulmonaire en raison de sa condition.

Plusieurs personnes pensent que ceux qui sont très actifs seront épargnés par la COVID-19 et c'est en partie pour cette raison qu'il a fait sa sortie sur les réseaux sociaux afin d'effectuer de la prévention ainsi que de la sensibilisation.

"J'y ai pensé, pas que j'étais Superman et que j'étais un superhéros sans risque de l'avoir ! Je me disais toutefois que j'étais tellement en forme, que je prenais tellement soin de ma santé que si je l'avais, ce ne serait qu'une petite toux (éclat de rire !). Je me suis fait pogner au jeu !"

VIDÉO FACEBOOK DE STEVE BACON

LA FORME PHYSIQUE FACILITE LA RÉHABILITATION

Steve Bacon va mieux maintenant et attribue le tout justement à sa bonne forme physique. Il passe ainsi le message que de faire attention à sa santé peut faire passer à travers de plusieurs épreuves et rendre plus facile la réhabilitation.

Il salue le travail dévoué du personnel de la santé qui l'a accompagné en plus du soutien de ses proches dans cette épreuve.