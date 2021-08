JMF Growers obtient sa licence officielle de Santé Canada

Quelque peu retardée en raison de la pandémie, l'aventure JMF Growers pourra finalement prendre son envol à Drummondville.

L'entreprise du boulevard Saint-Joseph (secteur St-Nicéphore) a obtenu à la fin juillet sa licence officielle de Santé Canada. JMF Growers lancera donc sous peu, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, sa production de cannabis médical.

I Stock Matthew Lloyd

Cynthia Labelle est directrice générale de JMF Growers.

JFM Growers - Cynthia Labelle directrice-générale " JMF Growers, on est une usine à vocation de cannabis médical et on est des distributeurs, des producteurs et aussi nous aurons un site internet transactionnel qu'on appelle un "comptoir virtuel" pour les patients médicaux qui ont des prescriptions de cannabis médicales. On espère pouvoir aider beaucoup de gens à travers notre plateforme!"

LANCEMENT DE PRODUTION

JMF Growers compte produire 400 000 grammes de cannabis médical par année et souhaite travailler de près avec les médecins et les cliniques partout au Québec. Le cannabis médical sera d'abord offert sous forme de cannabis séché et préroulés.

JMF Growers - salle de culture





JMF Growers - salle de culture (mères)

JMF Growers - Salle de culture (pouponnière)

UN PROJET EN EXPANSION

Si rien ne chamboule les plans, JMF Growers lancera dans les prochains mois la phase 2 de son développement avec l'ajout de salles de culture et l'agrandissement de son centre de distribution. Viendra plus tard la phase 3 avec à nouveau l'ajout de salles de culture et la phase 4 qui vise l'implantation d'un centre d'extraction. Ce centre permettra à l'entreprise de fabriquer des huiles de cannabis ainsi que des gélules et des suppositoires.

En ce moment, l'équipe de JMF Growers compte une quinzaine de personnes, dont une microbiologiste, une infirmière et des chefs de productions. Au terme de ces différentes phases de développement, l'entreprise drummondvilloise projette la création d'une centaine de nouveaux emplois.

L'équipe JFM Growers en date du 10 août 2021

INVESTISSEMENTS MAJEURS

Le groupe a déjà investi plus de 2M$ de l'aventure JMF Growers et chacune des nouvelles phases de développement nécessitera un investissement similaire ou plus grand.