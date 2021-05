Johanne Lachappelle à la présidence de la Caisse de Drummondville

Johanne Lachapelle est la nouvelle présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Drummondville Elle succède à Johanne Marceau qui fuit en poste dans les dernières années.

Mme Lachapelle est aussi connue dans la région pour avoir été à la tête Service aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaires des Chênes pendant 17 ans en plus de son implication dans plusieurs organismes et conseils d'administration. La nouvelle présidente est administratrice de la Caisse depuis 2012 et a participé activement à plusieurs décisions importantes dans les 9 dernières années.

Chez Desjardins, les postes de présidence, vice-présidence et du secrétaire sont réélus chaque année par les administrateurs siégeant au conseil d’administration après l’assemblée générale annuelle de la Caisse.

Un administrateur élu ne peut être à la présidence plus de 12 années, consécutives ou non.