John Husk renonce à un prochain mandat

John Husk quitte la politique municipale et ne sollicitera pas de nouveau mandat de conseiller municipal à Drummondville.

Le repésenteant du district 5 (quartiers Christ-Roi, Boisé de la Marconi, Saint-Philippe, Le Vigneron et Boisé Messier) est en poste depuis 2009.

« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je laisserai ma place lors des prochaines élections. Ma vision du rôle d’élu a toujours été de donner le maximum pour ensuite se retirer quand on a accompli ce qu’on souhaitait faire. En ce sens, durant 12 ans et trois mandats bien remplis, j’ai donné absolument tout ce que j’avais et mis tout mon cœur pour notre collectivité. »

- John Husk, conseiller district 5

TENSON AU CONSEIL EN CAUSE ?

Le climat de tension avec le maire Alain Carrier ne serait pas en cause même si la situation fait partie de la réflexion de celui qui avoue aussi avoir réflechit à se lancer dans la course à la maire pour les prochaines élections municipales.

M.Husk retient plusieurs implications et projets durant ses mandats, dont l’acquisition par la Ville du bâtiment du Centre communautaire Drummondville-Sud, la conservation à perpétuité du Boisé-de-laMarconi et l’élaboration du Plan de mobilité durable.

Celui qui a présidé durant deux ans la Commission des jeunes élus et élues de l'Union des municipalités du Québec affirme que ce fût un honneur et un privilège d'occuper la fonction d'élu municipal. Il tient aussi à remercier ses collègues, l’équipe de la fonction publique ainsi que sa famille pour les sacrifices des dernières années.