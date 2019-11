Joie et inquiétudes pour les futures Maisons des aînés du Centre-du-Québec

L'ouverture prochaine de Maisons des ainés au Centre-du-Québec suscite diverses réactions dans le milieu.

D'une part, la nouvelle réjouit plusieurs intervenants impliqués auprès des aînés. Ils saluent particulièrement le fait que le projet de la CAQ vise à établir de vrai milieu de vie, comme à la maison, pour les aînés. Selon le CIUSSS MCQ, Drummondville, Trois-Rivières et Victoriaville pourraient avoir leur maison des aînés.

Crédit photo : Santé et Services sociaux Québec





LES INQUIÉTUDES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

De l'autre côté, les travailleurs de la santé sont inquiets, particulièrement les préposés aux bénéficiaires. Avec la pénurie actuelle de travailleurs, Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers au CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec, se demande comment Québec réussira à trouver les ressources nécessaires pour les maisons des aînés et les pavillons alternatifs.

Selon M. Bastarache, il manque actuellement entre 300 et 350 préposés aux bénéficiaires en Mauricie et au Centre-du-Québec.

UN MILIEU DE VIE COMME À LA MAISON

Le projet de Maison des aînés de la CAQ vise à construire des milieux de vie plus adaptés pour les aînés, à l'image d'une véritable maison. Par exemple, il y aura des chambres individuelles plus grandes avec une salle de bain privée adaptée. Les maisons auront aussi des espaces communs, pour briser l'isolement et un espace dédié aux proches aidants.



Crédit photo : Santé et Services sociaux Québec

LANCEMENT DES PREMIERS PROJETS EN 2020

La Société québécoise des infrastructures a lancé l'été dernier des appels d'offres totalisant 1 milliard de dollars pour la création d'environ 30 maisons des aînés et pavillons alternatifs dans plusieurs régions du Québec, dont au Centre-du-Québec.

Les maisons des ainés accueilleront des aînés en perte d'autonomie modérée qui seront accompagnés jusqu'à la perte d'autonomie majeure.

Les pavillons alternatifs permettront d'accueillir une clientèle de moins de 65 ans aux besoins spécifiques.

Les Maisons des ainés devraient accueillir un total de 2 600 personnes d'ici 2022. Les premiers projets de construction seront autorisés d'ici mai 2020.

Comme les CHSLD ne disparaîtront pas pour autant, du moins à moyen terme, Québec transformera plus de 2 500 places existantes pour offrir de meilleurs services. Certains CHSLD seront ainsi rénovés alors que d'autres seront reconstruits.

Le projet en entier est évalué à 2,6 milliards de dollars.

Crédit photo : Santé et Services sociaux Québec

DES PROJETS DANS DRUMMOND POUR LES AÎNÉS

La Fondation Ste-Croix/Heriot a récemment annoncé des investissements majeurs pour, notamment, améliorer les CHSLD du grand Drummond. Le projet comprend, entre autres, la revitalisation du milieu de vie au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot.