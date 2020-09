Jour 2 du procès entre la Ville et Waste Management

Jour 2 aujourd'hui (mardi) de l'audience du litige opposant la Ville de Drummondville et Waste Management.

La multinationale exige de Drummondville une modification du règlement de zonage afin de poursuivre l'exploitation de son site d'enfouissement.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, s'est engagé à suivre le dossier de près et suit l'audience à distance.

" C'est important pour moi d'être bien au fait de ce qui va se dire et se passer à la Cour. J'ai dit que j'allais défendre bec et ongles la volonté populaire et celle du conseil, et c'est ce que je ferai."