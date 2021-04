Jour de la terre : des engagements pour SOPREMA

En ce Jour de la Terre, SOPREMA prend des engagements pro-environnement.

L'entreprise, dont le siège social nord-américain est à Drummondville, s'engage à réduire de 71% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

SOPREMA souhaite prendre part à la transformation de l'industrie de la construction et contribuer à alléger l'empreinte carbone des bâtiments. La stratégie de l'entreprise vise les bâtiments/équipements, le transport des produits, le déplacement des employés et les procédés/produits.

DES MESURES CONCRÈTES

Concrètement, Soprema s'engage notamment à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments grâce à l'ajout de systèmes de récupération de chaleur et de murs solaires passifs, à utiliser des véhicules et des modes de transport des produits moins polluants et à remplacer des véhicules corporatifs à essence énergivores par des véhicules hybrides.

Ces engagements permettront de réduire les émissions de GES d'environ 73 667 tonnes métriques d'équivalents de CO2 par rapport à 2018.

Richard Voyer est vice-président et chef de la direction de SOPREMA.

"Le secteur de la construction compte pour plus de 10 % des émissions totales de GES au Canada. En tant que fabricants de produits de construction, nous devons prendre nos responsabilités et entreprendre des actions concrètes dans la lutte contre les changements climatiques. Nos cibles de réduction sont ambitieuses, et ce qui me rend le plus fier, c'est que nos employés s'activent déjà à mettre en œuvre des solutions concrètes pour nous permettre de les atteindre."

Soprema - Usine de membrane de bitume modifié à Woodstock, Ontario.

SOPREMA est une entreprise manufacturière d'envergure internationale qui se spécialise dans la fabrication de produits d'étanchéité, de végétalisation, d'isolation et d'insonorisation pour la construction et le génie civil. Fondée en 1908 à Strasbourg en France, SOPREMA est maintenant présente dans plus de 90 pays.