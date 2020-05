Journée des travailleurs toute spéciale

« Solidaires plus que jamais ! », voilà la thématique de la CSN entourant la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Le Conseil central du Coeur-du-Québec a organisé des activités de mobilisation virtuelles, à savoir un webinaire ainsi qu’une campagne d’affichage participative sur les médias sociaux.

Le syndicat souhaite cette année reconnaître le travail exceptionnel des travailleurs qui offrent des services essentiels à la population. Le mouvement est toutefois solidaire de celles et de ceux qui ont perdu leur emploi ou qui continuent de travailler à distance en respectant les directives de santé publique.

Mario Pellerin, vice-président du CCCQ-CSN

« En cette crise sanitaire sans précédent, le Conseil central du Coeur du Québec insiste sur le fait qu’il est plus que temps de faire attention à la santé physique et mentale des travailleuses et des travailleurs. La crise qui secoue le monde entier rappelle ainsi l’importance d’entretenir la solidarité et de garantir à chacune et à chacun un filet social mettant de l’avant l’humain avant le profit. »