Journée sans TSO réclamée par les infirmières de Drummond

Les infirmières du grand Drummond réclament une journée sans temps supplémentaire obligatoire (TSO) ce vendredi 15 novembre. Les travailleuses de la santé veulent mettre de la pression sur la ministre de la Santé, Danielle McCann, qui avait promis, l'an dernier, d'abolir le TSO.

Outre les infirmières, la demande vise aussi les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes de la Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ). La FIQ réclame ainsi que ses quelque 76 000 membres au Québec, dont quelque 880 membres dans Drummond, ne soient pas mis en TSO pendant 24h.

Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnels en soins Mauricie / Centre-du-Québec :

"Quand on planifie les horaires de façon adéquate, il y a une diminution des situations qui demandent un TSO. Dans le fond, les professionnelles sont à bout de souffle, elles sont épuisées et cela va prendre un changement réel. L'obligation déontologique d'une professionnelle en soins c'est "si de façon urgente et exceptionnelle on n'est pas capable d'assurer une relève, la professionnelle va rester en place". Cela veut dire qu'elle va faire, par exemple, plusieurs heures de travail après son quart de 8h. Ça, ce n'est pas un problème pour nous comme professionnelle en soin. Ce qu'on remarque lorsqu'il y a du temps supplémentaire obligatoire, ce sont des vacances qui ne sont pas remplacées; c'est qu'à la dernière minute le matin, ils n'ont pas eu le temps de faire les appels; c'est par exemple, la fille qui est chez eux elle n'a pas été appelée, mais elle serait rentrée travailler et l'autre professionnelle a été obligée de rester. Ce sont des situations aberrantes et c'est pour cela que les professionnels veulent que le réseau change et qu'il y ait une bonne planification de la main-d'oeuvre. C'est vraiment un cri d'alarme, elles veulent une journée où elles ne seront pas prises en otage."