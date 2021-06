Julie Bourassa tentera sa chance aux élections municipales de novembre

Julie Bourassa veut devenir conseillère municipale à Drummondville.

Elle souhaite se faire élire comme conseillère municipale dans le district 7.

Julie Bourassa fait partie des aspirants dans "l'équipe" d'Alain Carrier, actuel maire de Drummondville.

Le district 7 sera laissé vacant par le départ d'Alain Martel. Isabelle Duchesne sera aussi candidate dans le district 7.

Julie Bourassa est directrice générale du Service externe de main-d'œuvre du Centre-du-Québec (SEMOCQ).

Elle a aussi œuvré pour Partance (centre d'emploi pour femme) et pour le Carrefour Jeunesse-Emploi Drummond.

Advenant son élection au conseil municipal de Drummondville, elle mise sur le développement global et durable, le développement économique par des mesures saines, viables et respectueuses de l'environnement ainsi que sur des mesures pour l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.