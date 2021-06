L'agrandissement du Cégep de Drummondville est toujours sur la table

Mis sur la glace dans la dernière année, le projet d'agrandissement du Cégep de Drummondville est toujours une priorité.

L'établissement collégial de la rue Saint-Georges doit s'agrandir afin de pouvoir accueillir davantage d'étudiants.

Des études, menées par le Cégep, démontrent que la clientèle étudiante devrait s'accroitre de quelques centaines de personnes dans les prochaines années.

La direction du Cégep de Drummondville travaille sur un plan depuis au moins 2018. La pandémie aura ralenti les travaux.

La prochaine année servira notamment à poursuivre les démarches pour bien établir les besoins de la communauté collégiale.

Le Cégep de Drummondville souhaite que le projet d'agrandissement se concrétise en 2023 ou 2024.

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Pour la session d'automne 2019, le Cégep de Drummondville accueillait 2350 étudiants (préuniversitaire, techniques, tremplin DEC et autres).

Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale dans sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts.

La Formation continue offre, par ailleurs, une quinzaine d’attestations d’études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement de compétences à plus de 400 étudiantes et étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 personnes participant chaque année à des ateliers de perfectionnement ouverts à la population, à la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ainsi qu’à des formations en entreprises.