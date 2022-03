L'APTS dénonce le refus d'octroi de primes COVID

Des travailleurs de la santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec lancent une campagne pour dénoncer, selon eux, l’intransigeance et l’obstination du gouvernement Legault à refuser l’octroi de la prime COVID.

Cette prime d'assiduité peut atteindre 1 000 $ par mois.

« Le personnel professionnel et technique travaille sans relâche aux côtés d’autres catégories d’emploi. Mais, depuis le début de la pandémie, le gouvernement Legault dénigre son travail en lui refusant l’octroi de différentes primes. Ce traitement est injuste et inéquitable. Il démontre l’ignorance gouvernementale profonde du travail effectué par les membres de l’APTS et démobilise un nombre croissant de salariés dont le Québec ne peut se passer. »

- Pascale Leclair-Gingras, représentante national APTS