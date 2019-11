L'avenir de l'entrepreneuriat réuni à Drummondville

Drummondville a reçu ce qui pourrait être qualifié comme l'avenir du monde des affaires au Québec durant le week-end. Le 27e Colloque annuel de l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec s'est clôturé hier (dimanche).

60 clubs regroupant plus de 600 membres de 16 régions de la province étaient représentés au cours du rassemblement en plus de visiteurs internationaux.

Le Drummondvillois d'origine, Louis Morissette, est venu raconté son parcours en humour et dans le milieu entrepreneurial à titre de président d'honneur de l'événement en plus de conférences de Nicoles Duvernois (Pur Vodka) et l'ex-Dragon, Serge Beauchemin.

L'événement servait de réseautage, mais était aussi composé de présentation sur le financement, l'image de marque et la créativité.