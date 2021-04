L'avenir des milieux naturels dans Drummond se définit

La vision d'avenir des milieux naturels dans Drummond se définit ces jours-ci. Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec élabore depuis 2019 le Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels.

Selon une présentation faite dans les derniers jours, la MRC Drummond est maintenant composée à 50 % de couvert forestier, 8 % de milieux humides et plus de 2000 km de cours d'eau, ce qui constitue un très bon ratio et une belle diversité d'après les experts. Le parc régional de la Fôret Drummond et la réserve du Boisé de la Marconi figure aussi parmi les forces du secteur.

Outre les changements climatiques, l'étalement urbain sera un des grands enjeux.

''Ces milieux sont soumis à différentes pressions que ce soit de la pollution diffuse, de pertes de milieux et de déboisement. On retrouve aussi en périmètre urbain des faiblesses en matière d'îlots de fraîcheur, notamment des boisés auxquels les citoyens auraient accès.''

CRECQ

- Andréanne Blais, directeur général du CRECQ

CONSULTATION PUBLIQUE

Le plan passe maintenant à l'étape de consultation publique via le www.patrimoinenaturel.ca jusqu'au 15 mai prochain. Les citoyens peuvent le consulter et adresser leurs commentaires. À la fin de cette période, les élus locaux présenteront leur vision et leurs engagements sur les cibles de conservations et même reconnaître les zones à protéger.

Un plan d'action concret par MRC sera ensuite présenté et s'échelonnera jusqu'en 2032.