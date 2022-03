L'école secondaire La Poudrière appui le peuple ukrainien

D'autres intiatives en appui à l'Ukraine se déploient à travers Drummondville.

Les élèves et les membres du personnel de l'école secondaire La Poudrière et du CFER des Chênes ont collaboré en fabriquant et en signant un grand drapeau aux couleurs de l'Ukraine.

Robert Bombardier - École secondaire La Poudrière

Il a été suspendu dans le hall principal de l'école associée à l'UNESCO et sera bientôt expédié à l'ambassade ukrainienne à Ottawa. Cette activité a été mise en place par le service d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire.

CYLOMOTEUR DE RENÉE MARTEL À L'ENCAN

Une campagne de financement hors du commun est aussi lancée en soutien au peuple ukrainien. Radio-Canada rapporte la mise à l'encan d'un cyclomoteur ayant appartenu à la chanteuse Renée Martel, native de Drummondville.

C'est l'entrepreneur Gaétan Prévost qui le met en vente au profit de la cause et il est présentement exposé dans les locaux des Serres Binette.

Ceux qui veulent miser doivent communiquer avec la Fondation Palmyra sur Facebook alors que les sommes amassées seront remises à la Croix-Rouge.