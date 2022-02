L'ex-DG de la MRC Drummond conteste son congédiement

Le changement récent à la direction générale de la MRC Drummond dévoile plusieurs problématiques et un climat de travail difficile. Gabriel Rioux conteste son congédiement qui est survenu au début du mois, lui qui était en poste depuis juillet 2020.

Par voie de communiqué, le principal intéressé indique que le processus n'a pas été effectué dans les règles de l'art.

« Je conteste vigoureusement le renvoi dont j’ai été victime et je ferai valoir mes droits en temps et lieu. Cette situation malheureuse n’a pas lieu d’être et je défendrai ma réputation jusqu’à ce que justice soit rendue. Les citoyens de la MRC de Drummond, que j’ai servi avec coeur et passion depuis ma nomination, méritent de connaître le fond de cette histoire. »

MRC Drummond - archives

- Gabriel Rioux, ex-DG de la MRC Drummond