L'ex-siège social d'UV Assurance est vendu

L'ancien siège social de UV Assurance au centre-ville a été racheté par l'entreprise de gestion immobilière drummondvilloise Diversimmo.

UV Assurance s'est relocalisée cet été dans une construction neuve en bordure de l'autoroute 20.

Le local commercial du 142, rue Heriot conservera sa vocation de place d'affaires. La partie plus ancienne de l'immeuble sera rénovée.

Diversimmo est déjà très présent au centre-ville depuis quelques années ayant acquis plusieurs bâtiments, dont celui des restaurants La Muse et Nambu, du pub la Sainte-Paix et des Terrasses St-Frédéric.

Alain Vallières, copropriétaire de Diversimmo

" Nous avons à cœur d'investir dans le centre-ville pour en faire un milieu de vie privilégié où l'on peut habiter, travailler, manger et s'amuser tout en profitant de l'environnement naturel qu'offre la rivière à proximité. En ces temps difficiles, il est important pour nous de continuer à nous impliquer dans notre communauté en étant à l'écoute des besoins des citoyens, des commerçants et des gens d'affaires, et d'y répondre avec des solutions personnalisées et accessibles."