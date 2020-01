L'implication des pompiers reconnue par Dystrophie musculaire Canada

Les pompiers de Drummondville sont reconnus pour leur implication dans la lutte contre la dystrophie musculaire. Le Service de sécurité incendie et sécurité civile (SSISC) vient de recevoir une distinction pour son engagement dans diverses activités de financement.

Plusieurs membres ont participé directement à la récolte de fonds, notamment en relevant le Défi gratte-ciel, où les participants gravissent les marches d'un édifice au centre-ville de Montréal. Un " échelle-o-thon " a aussi été organisé à Drummondville alors que les pompiers se sont alternés pendant 35 heures en haut de l'échelle d'un camion en plus de participer à l'escorte du Tour cycliste Frédérick-Duguay.

John Husk, conseiller municipal du district 5 et délégué à la sécurité civile et incendie

" Par l'action de notre Service de sécurité incendie et sécurité civile, nous reconnaissons les valeurs de solidarité et d'aide qui animent notre Ville. Je tiens à souligner le leadership de nos pompiers et de nos préventionnistes qui répondent toujours présents, que ce soit pour sauver des vies ou pour venir en aide à ceux d'entre-nous qui peuvent rencontrer des difficultés "