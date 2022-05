L'industrie du transport de Drummond durement touchée par le prix du carburant

L'industrie des transporteurs dans la MRC Drummond vit des moments difficiles avec cette hausse marquée des prix du carburant depuis quelques mois. Plusieurs entreprises ont vécu des augmentations de 80 à 90 % de leurs coûts de contrats.

La montée fulgurante du prix du diesel en est principalement la cause.

Les entreprises espèrent le développement de nouvelles technologies, notamment les camions électriques, mais l'autonomie n'est pas encore suffisante pour répondre aux besoins.

"Présentement, les véhicules électriques ce n'est même pas envisageable, on est obligé de continuer avec le diesel. (...) J'aurais besoin d'avoir une autonomie entre 600 et 800 km par jour pour qu'en hiver je puisse perdre environ 30 % de cette capacité. (...) Il y a certaines compagnies de transport qui les utilisent, les mettent en test, mais on ne peut pas encore les déployer."

- José Serli est président/directeur-général de Transport Dessaults