La bibliothèque de Drummondville rouvrira avec une nouvelle formule

La bibliothèque de Drummondville reprendra du service, sous une nouvelle formule, dès demain (jeudi). La réouverture se fera avec un service de prêt sans contact et sur rendez-vous pour les usagers.

Il sera possible de réserver des documents via le portfolio.drummondville.ca. Le personnel de la bibliothèque préparera la sélection des documents à emporter et contactera l'usager afin de fixer avec lui un rendez-vous pour la cueillette extérieure des livres, et ce, dès le 2 juin.

D'ailleurs, les citoyens qui détiennent actuellement des documents à la maison pourront effectuer le retour de ceux-ci via la chute extérieure dès jeudi. Aucuns frais de retard n'ont été comptabilisés depuis le 13 mars dernier. La date d'échéance de prêt des documents a été reportée au 30 juin.

Par ailleurs, le prêt numérique est plus populaire que jamais. Le nombre de prêts de documents numériques a augmenté de plus de 250 % entre les mois de mars et avril derniers! La collection de livres numériques de la bibliothèque publique de Drummondville compte plus de 10 000 documents disponibles pour l'emprunt à distance.