"La CAQ livre la marchandise " - André Lamontagne

Mise à jour économique : André Lamontagne estime que le gouvernement remplit ses engagements au bénéfice des familles et des citoyens du Centre-du-Québec.

C'est le constat que tire le député de Johnson et ministre de l'Agriculture, à la suite du dévoilement de la mise à jour économique et financière du gouvernement.

Le ministre Lamontagne se réjouit de voir plusieurs engagements phares réalisés plus rapidement que prévu, notamment la bonification complète de l'Allocation famille dès janvier, l 'abolition de la contribution additionnelle et le retour au tarif réduit unique pour les services de garde subventionnés et une réduction importante, dès le printemps prochain, des tarifs de stationnement dans les différents établissements de santé du Québec.