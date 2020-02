La caravane #moiaussi à Drummondville

Les violences à caractère sexuel seront au coeur de deux cliniques juridiques et sociales dans les deux prochains jours à Drummondville.

Les victimes pourront rencontrer des avocats, des intervenants psychosociaux et des policiers afin d'être bien dirigées dans les démarches qui s'offrent à elles. Le tout s'effectue dans le cadre de la caravane #moiaussi.

Marie-Maude R. Beauvais, une des avocates impliquées dans l'initiative : "Plusieurs victimes avaient peu de connaissance au niveau de leurs différents recours. C'est certain qu'on pense souvent au droit criminel, mais y'a également le droit civil qui peut être un recours pour les victimes."

Juripop s'associe avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) Centre-du-Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et le CALACS La Passerelle pour tenir ces événements.

Sophie Bergeron, directrice générale du CAVAC Centre-du-Québec :

Gracieuseté - Ville de Drummondville

" Le CAVAC est fier de collaborer à cette initiative unique et rassembleuse qui permettra aux personnes victimes de violences sexuelles de recevoir divers services gratuits et confidentiels, mais aussi de connaître les différentes ressources disponibles qui peuvent leur offrir de l'aide. Nous trouvons important de tenir ces cliniques en collaboration avec le CALACS La Passerelle, JURIPOP et les intervenants des milieux juridiques et policiers ce qui démontre le vaste réseau de soutien destiné à épauler ces personnes victimes, dont nous saluons le courage. "

Les cliniques se tiendront :

Aujourd'hui (mardi - 4 février) 11h à 15h

Cégep de Drummondville

Demain (5 février) 15h à 19h

Au CAVAC du Centre-du-Québec

150 rue Marchand, bureau 401, Drummondville.

Une ligne téléphonique d'informations sera également mise à la disposition des personnes intéressées pour contacter des professionnel au 1-833-JURIPOP (587-4767).

Les victimes de violences à caractère sexuel qui envisagent déposer une plainte peuvent contacter une procureure spécialisée du DPCP au 1 877 547-DPCP (3727).

Le CAVAC est aussi joignale via 1 866 LE CAVAC (532-2822), pour avoir accès à des services d'intervention psychosociale et post-traumatique.