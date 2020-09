La CCID favorable au projet de loi 66

La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) accueille favorablement le projet de loi n°66.

Ce projet de loi permettrait d'enclencher rapidement des projets d'infrastructures majeurs en diminuant la bureaucratie. Il s'agit de la nouvelle version du projet de loi 60 qui avait créé beaucoup d'indignation dans les partis d'opposition dans les derniers mois.

181 projets d'infrastructures publiques sont ciblés, notamment celui de Maison des aînés et celui d'une nouvelle école secondaire à Drummondville.

Alexandra Houle, directrice générale de la CCID :

Gracieuseté - CCID

" Dans le contexte actuel, la région a bien besoin de stimulation économique et ce projet de loi viendrait diminuer la lourdeur administrative qui freine nos entrepreneurs dans leurs projets d'infrastructures "

DES AMENDEMENTS À PROPOSER

Le projet de loi n°66 prévoit notamment des mesures pour réduire les délais de paiement et pour ne plus se fier principalement sur le plus bas soumissionnaire conforme. L'innovation, l'expertise et la qualité seront des critères décisifs. La CCID souhaite aussi que des amendements soient apportés notamment pour réduire le nombre de permis et d'autorisations exigés dans le secteur des ressources naturelles et les demandes relatives au ministère de l'Environnement.