La CCID finaliste comme Chambre de commerce de l'année

La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond pourrait être sacrée la chambre de commerce de l'année. Elle est finaliste à ce titre avec quatre autres regroupements d'entreprises d'ailleurs en province.

La CCID est demeurée présente et active dans le milieu en plus d'être davantage en support aux membres en ces temps de pandémie.

" Cette nomination, nous la recevons comme un coup de vent bienfaisant poussant notre voilier vers des destinations toujours plus exotiques et ambitieuses. (...)Cette reconnaissance en est une d'équipe, mais elle appartient aussi à tous les membres qui réitèrent année après année leur confiance et qui nous suivent et supportent dans chacune de nos aventures. "

CCID

- Alexandra Houle, directrice générale de la CCID