La CDC a vendu l'édifice La Marguerite

L'édifice La Marguerite a finalement été vendu par la Corporation de développement communautaire (CDC) Drummond. Trois hommes d'affaires, dont Stéphane Parenteau et William Grandmont de Drummondville, se sont portés acquéreur du bâtiment de la rue Brock.

Les lieux continueront d'abriter des organismes communautaires alors que les nouveaux propriétaires n'ont pas l'intention de changer la vocation locative. Aucune démolition du bâtiment n'est aussi prévue alors que l'édifice du centre-ville avait déjà été lourdement endommagé par de forts vents en 2012.

La CDC avait annoncé ses intentions de se départir des lieux en février dernier.

La directrice générale, Amélie Dubreuil, explique les raisons de la vente :

"Une corporation de développement communautaire est là pour soutenir ses membres. La gestion administrative du bâtiment prenait de plus en plus de place dans les tâches de l'équipe de travail. Financièrement parlant, on commençait aussi à avoir des difficultés à assurer le maintien de la bâtisse."