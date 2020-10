La CNESST vérifie davantage les mesures sanitaires

La CNESST déploie de nouveaux effectifs sur le terrain pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans les entreprises du grand Drummond.

Les inspecteurs vérifient si les milieux de travail ont mis en place les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité de tous.

Environ 300 agents de promotion en prévention seront aussi déployés sur le terrain pour soutenir les milieux de travail dans ce contexte particulier. Entre le 13 mars et le 18 octobre 2020, pour la région de la Mauricie et Centre-du-Québec, les inspecteurs ont réalisé plus de 1223 interventions dans les différents secteurs d'activités relativement à la COVID-19 notamment à la suite de 280 plaintes et 2 droits de refus conformément à la LSST et reliés à la COVID-19.

Répartition par secteurs d'activités pour les interventions effectuées en Mauricie-Centre-du-Québec :

- Santé: 42 interventions

- Commerce: 304 interventions

- Construction: 315 interventions

- Mines: 1 intervention

- Milieu scolaire: 33 interventions

- Service de garde: 111 interventions

- Fabrication: 107 interventions

- Transport collectif: 1 intervention

- Sports et loisirs: 2 interventions

- Métiers de soins personnels: 3 interventions

- Entreprises de sylviculture (Foresterie): 0 intervention

- Agroalimentaire (Agriculture): 8 interventions

- Camps de jour: 2 interventions

- Tourisme: 254 interventions

- Culture: 0 intervention

- Autres: 40 interventions