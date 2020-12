La communauté réclame des travaux majeurs au stade Jacques-Désautels

Plusieurs voix s'élèvent de nouveau dans la communauté drummondvilloise afin de réclamer des rénovations majeures au stade de baseball Jacques-Désautels.

L'installation près du Cégep de Drummondville est vétuste et a été laissée pratiquement à l'abandon alors que les ajouts (remise d'équipements, bureau, cantine, etc.) des dernières années ont été faits par des bénévoles et partenaires du baseball drummondvillois.

Mathieu Audet, responsable du Brock baseball club de Drummondville, donne un exemple de l'état des lieux :

"Présentement, les joueurs ne prennent même pas leur douche au stade, car il y a du moisi sur les infrastructures. Les planches cassent partout. C'est vraiment désuet et c'est gênant. "

La Ville a fait l'acquisition du terrain l'an dernier, car le site appartenait encore à la Commission scolaire des Chênes.

Un projet avait été soumis dans les derniers mois pour planifier des travaux avec la possible subvention de 5 millions $ qui serait attachée à l'obtention des Jeux du Québec, mais Rimouski a été préférée à Drummondville pour l'édition 2022 qui en plus a été reportée. La Ville se montre cependant intéressée pour être candidate pour les Jeux de 2025.

Le projet de rénovation est d'ailleurs évalué entre 3 à 5 millions $.

M.Audet privilégie maintenant d'effectuer les travaux avant la tenue des jeux pour aider la candidature de la ville, mais aussi en raison du sentiment d'urgence.

"Je jetterais tout ça à terre et je recommencerais ! On peut garder le terrain intact, car il est aux normes. Pour le bâtiment, ce serait utopique de dire qu'il est possible de le rénover. J'ai l'impression que c'est nécessaire que ce soit une construction complètement neuve. "

La Ville étudie toujours le dossier et prévoit des rencontres à ce sujet en début d'année prochaine.

UN AUTRE COMPLEXE DE 4 TERRAINS ?

Drummondville regroupe plus de 1 000 joueurs adultes de baseball et plus de 300 joueurs à divers niveaux, mais possède peu d'infrastructures (8 terrains) pour les faire évoluer. Un autre projet de complexe regroupant 4 terrains pour le baseball mineur est toujours à l'étude alors que l'analyse de faisabilité a été effectuée l'an dernier.

Ces nouvelles infrastructures permettraient la tenue de championnats provinciaux et nationaux.