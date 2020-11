La construction demeure soutenue à Drummondville malgré la pandémie de COVID-19.

70,7 millions $ ont été investis sur le territoire au troisième trimestre, soit 26 % supérieur à la moyenne de la même période des dernières années. Drummondville dénote aussi une hausse de 67 % pour la construction de logement durant le même moment.

Alain Carrier, maire de Drummondville :

" Les chiffres relatifs aux demandes de permis auprès du Service de l'urbanisme sont encourageants et ils démontrent la solidité et la bonne santé économique de Drummondville. Ils sont aussi rassurants puisque nous avons besoin de ces nouveaux logements pour celles et ceux qui subissent les contrecoups de la pénurie de logements. "

La Ville rapporte également des investissements de 7,5 millions $ pour le secteur commercial, industriel et public entre juillet et septembre dernier. 36 projets de rénovation, de modification et d'agrandissement seront lancés.