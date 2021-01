La construction du Centre sportif Girardin va bon train

Les travaux de construction du Centre sportif Girardin vont bon train à Drummondville.

Une visite des lieux permet au maire, Alain Carrier, de confirmer que l'ouverture de la nouvelle infrastructure est toujours prévue en septembre.

Les entrepreneurs qui pilotent le chantier confirment que les travaux avancent rondement malgré les embûches provoquées par la pandémie.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier.

" C'est une excellente nouvelle pour les Drummondvilloises et les Drummondvillois. Le centre sportif Girardin, avec sa patinoire, son terrain synthétique et sa piste de course à pied, viendra répondre à des besoins de longue date exprimés par la communauté sportive de notre milieu. Je suis très fier de l'avancement des travaux, contre vents et marées, et je salue le travail des entrepreneurs et de nos équipes municipales affectés au dossier. C'est un bel exemple de professionnalisme et de détermination. "