La Cour d'appel laisse valide l'article 45

L'appel de Waste Management visant à invalider l'article 45 du décret sur la fusion de Drummondville vient d'être rejeté. La Cour d'appel reconnaît que toute demande d'agrandissement du site d'enfouissement du secteur St-Nicéphore doit passer par référendum, ce qu'indique l'article au coeur du débat.

Pour l'entreprise, il existait un "flou juridique" à clarifier concernant la décision qui donnait raison à des citoyens (Groupe des opposants au dépotoir à Drummondville) et la Ville en août 2017.

Les juges de la Cour d'appel réitèrent que l'article 45 était une condition essentielle pour plusieurs citoyens afin de permettre le regroupement de la nouvelle ville de Drummondville en 2004.

Il y a une possibilité d'apporter la cause en Cour Suprême, reste à voir si l'entreprise le fera.

Martin Dussault est Directeur des Affaires publiques chez Waste Management.

" Waste Management estime que le jugement de la Cour d'appel apporte un éclairage utile sur la portée de l'article 45 inscrit au décret de fusion de Saint-Nicéphore et de Drummondville. Nous allons poursuivre l'analyse de cette décision au cours des prochains jours. Il s'agit d'un jugement complexe et important qui guidera toutes les parties pour la suite des choses. Entre-temps, Waste Management, comme toujours, entend poursuivre ses activités à Drummondville dans un esprit de collaboration et d'ouverture avec la municipalité et ses citoyens ".