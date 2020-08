La DG du Cégep de Drummondville laissera son poste

Le Cégep de Drummondville perdra sa directrice générale au cours des prochains mois. Brigitte Bourdages laissera son poste en avril prochain.

Elle est entrée en fonction en avril 2011 et a oeuvré pendant 25 ans au sein de milieu de l'éducation.

Son mandat à la direction générale aura été marqué par plusieurs projets d'importances, notamment 5 nouveaux programmes de diplôme d’études collégial (DEC), 16 millions de dollars d’investissements (la Bibliothèque, les deux gymnases, la salle de spectacle, l’Espace-galerie), le CNIMI (Centre national intégré du manufacturier intelligent), au CCEG-CCTT (Centre de recherche spécialisé en gérontologie), aux Productions artscène et le CPE La Ribambelle.

Brigittes Bourdages, DG du Cégep de Drummondville

Courtoisie



« J'aime toujours ce que je fais. La motivation est encore bien présente et c'est un réel plaisir pour moi de côtoyer les gens au quotidien. Mais il est temps de tirer ma révérence, même si cela est difficile. Lorsque je fais le bilan de ces années passées à la direction du Cégep de Drummondville, j’ai été heureuse et ce dont je suis le plus fière, c'est l'esprit d’innovation et de partenariat avec notre milieu, la dimension humaine et l'engagement dont le personnel du Cégep fait preuve dans la réalisation de notre mission de formation auprès des milliers de jeunes et adultes qui fréquentent notre Cégep. »