La directrice de l'OSD quitte son poste

La directrice générals de l’Orchestre symphonique de Drummondville (OSD) quitte son poste.

Diane Pepin était en fonction depuis plus de 10 ans. Cette dernière quitte pour une pré-retraite.

Richard Voyer, président du conseil d'administration :

« Je suis désolé de ce départ de Madame Pepin. Au cours des dix dernières années, Diane a assumé la direction générale de l’orchestre avec passion tout en y consacrant beaucoup de son temps et de son énergie. Je tiens donc à la remercier personnellement pour tout le professionnalisme qu’elle a su démontrer au fil des ans. Ce fut un plaisir de collaborer avec Diane. Pour la suite. Je demeure confiant que nous serons en mesure d’ici là de maintenir les activités de l’orchestre avec la même qualité et le même professionnalisme et satisfaire l’ensemble de notre clientèle. La période actuelle nous aura tout au moins appris à user de notre imagination et à nous renouveler afin de demeurer pertinent. C’est ce que l’équipe en place fera dans l’intérim, et je les remercie. »