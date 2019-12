La distraction au volant est l'une des causes les plus souvent mentionnées par les policiers dans les accidents avec blessés ou décès au Québec. Le message de la Semaine nationale de la sécurité routière est donc : la distraction au volant est tout à fait évitable.

Gareth Jones, président du Conseil canadien de la sécurité "La responsabilité individuelle est un élément essentiel du rôle que doit jouer la société pour réduire les décès imputables à la distraction au volant. Si vous faites partie de la majorité des usagers de la route qui comprennent les risques encourus, vous vous devez, pour votre famille et les autres usagers de la route, de ranger votre téléphone et de réduire au minimum les distractions. Il ne tient qu'à chacun de nous de faire ce choix. L'instauration d'une culture de la sécurité routière passe par une personne et une décision à la fois, alors faisons le bon choix."

LES CAUSES DE DISTRACTIONS SONT NOMBREUSES

Selon la Société de l'assurance automobile du Québec, les sources de distraction au volant sont aussi diverses que nombreuses. En tête de liste, la cigarette, suivie par la manipulation d'un téléphone intelligent ou de son GPS, sans oublier le fait de manger ou de boire.

I Stock Koldunova_Anna





UN GESTE, PLUSIEURS DISTRACTIONS

La SAAQ établit qu'il existe 4 types de distraction : visuelle (les yeux sont ailleurs que sur la route), manuelle (les mains sont ailleurs que sur le volant), cognitive (l'esprit est ailleurs que sur la tâche) et auditive (l'ouïe est concentrée sur autre chose que sur les sons liés à la conduite et au réseau routier).

Société de l'assurance automobile du Québec





PLUSIEURS ACCIDENTS DANS DRUMMOND POTENTIELLEMENT RELIÉS À LA DISTRACTION

Selon le bilan de la SQ, en 2018-2019, il y a eu plus de 2 450 collisions entre des véhicules dans la MRC de Drummondville. Du nombre, les autorités dénombrent 2 accidents mortels, 4 avec blessés graves, 442 collisions avec blessés légers et plus de 2 000 collisions matérielles.

Du lot, il est difficile de chiffrer les cas de distraction au volant, mais selon la SAAQ, on peut cependant affirmer qu'elle est la cause de plusieurs accidents.

Société de l'assurance automobile du Québec







CONSEIL POUR ÉVITER LA DISTRACTION AU VOLANT

- Placez votre téléphone en mode silencieux ou en mode "Ne pas déranger".

- Servez-vous d'application qui active automatiquement un signal "Ne pas déranger" lorsque vous êtes au volant.

- Rangez votre téléphone dans le compartiment à gants, dans un sac à main ou autre. Hors de vue, hors de l'esprit.

- Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour manger et vous préparer avant d'entrer dans la voiture.

- Assurez-vous de régler la température, le GPS et votre choix de musique avant de partir.

- Si c'est vraiment très important, garez-vous sur le côté.