La famille Lemaire de Cascades reconnu au Gala Le Manufacturier

La famille Lemaire de Cascades a été reconnue comme « Bâtisseur » par les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec, hier soir (mercredi), lors de son gala.

L'organisation voulait souligner l'apport de l'entreprise à l'économie régionale et au rayonnement mondial de la compagnie qui a pris naissance à Drummondville et dont le siège social est à Kingsey Falls.

« Il y a près de 60 ans, mes frères et moi embarquions dans cette grande aventure qui allait devenir toute notre vie. Accompagnés de milliers de Cascadeuses et de Cascadeurs, nous avons depuis constamment visé à repousser les limites de nos pratiques d'affaires afin qu'elles soient toujours plus respectueuses des milieux où nous sommes implantés, comme au Centre-du-Québec, berceau de notre entreprise. Nous sommes très honorés de la reconnaissance qui nous est offerte aujourd’hui et la partageons avec nos employés et partenaires, sources de tous nos succès »

- Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d’administration de Cascades