La fatigue cause de plus en plus d'accidents graves

La vitesse et les capacités affaiblies sont reconnues comme des causes régulières d'accidents graves, mais la fatigue au volant provoque aussi de plus en plus de collision sur nos routes.

La SAAQ relate que la fatigue au volant cause en moyenne 78 décès et 8 532 blessés annuellement. Les accidents ont généralement lieu en milieu d'après-midi ou la nuit. Les conducteurs de véhicule lourd seraient d'ailleurs plus à risque tout comme les conducteurs de moins de 30 ans ainsi que les travailleurs qui ont des horaires irréguliers.

Le coroner Drummondvillois Yvon Garneau enquête actuellement sur un accident mortel survenu dans les dernières semaines à Drummondville dont l'hypothèse est la fatigue au volant, lui qui a remarqué la hausse de ces cas.

"Il suffit d'une fraction de seconde pour que la tête tombe par en avant. Quand on se relève, il est trop tard, le véhicule a déjà dévié et ça provoque un accident ou un dérapage. (...) Dans les accidents que j'ai couverts ou d'autres coroners, souvent, ce n'est pas le fait qu'on dormait à profondément, mais plutôt un assoupissement soudain, un peu comme dans le divan à la maison." - Yvon Garneau, coroner

M.Garneau relate aussi que peu de gens parlent de la fatigue au volant, car ce n'est pas criminel, mais ça pourrait le devenir un jour.

Caractéristiques des accidents causés par la fatigue au volant

•L’accident se produit la nuit (souvent après minuit), mais aussi tôt le matin ou en milieu d’après-midi, c’est-à-dire lorsque notre corps est programmé pour être au repos.

•L’accident est susceptible de causer des blessures graves.

•Il s’agit souvent d’une sortie de route impliquant un seul véhicule, mais les collisions par l’arrière et les collisions frontales sont aussi très fréquentes.

•L’accident a lieu sur une voie rapide.

•Le conducteur n’a pas tenté d’éviter l’accident.

•Le conducteur est seul dans le véhicule.

Les effets d’une longue période d’éveil : semblables à la consommation d’alcool

Une étude en laboratoire (Williamson et Feyer, 2000) a comparé les effets d’une longue période d’éveil à ceux de l’alcool (taux d’alcoolémie) :

•Entre 17 et 19 heures d’éveil consécutives : les capacités physiques et mentales sont comparables à celles d’une personne ayant un taux d’alcool dans le sang de 50 mg/100 ml (0,05)

•Après 24 heures d’éveil consécutives : les capacités physiques et mentales sont comparables à celle d’une personne ayant un taux d’alcool dans le sang de 100 mg/100 ml (0,10)

Les principaux facteurs de risque de la fatigue au volant

•Une dette de sommeil

•Un trouble du sommeil (apnée, insomnie, etc.) non diagnostiqué ou non traité

•Le moment de la journée : la somnolence est plus fréquente entre minuit et 6 h et entre 13 h et 15 h

•Le nombre d'heures consécutives d'éveil : après 17 heures d'éveil, on note une diminution de la performance physique et mentale

•La consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments, qui accentuent les effets de la fatigue