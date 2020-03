La Feuille Verte mènera des recherches sur le cannabis à St-Cyrille

Santé Canada octroie la permission à la Feuille Verte de mener des recherches liées au cannabis sur son site de St-Cyrille-de-Wendover.

La licence de 5 ans sera aussi valide sur le campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Dany Lefebvre, PDG de La Feuille Verte

Gracieuseté

« Les conditions d’obtention d’une telle licence sont strictes et sévères. À titre d’exemple, mentionnons que les titulaires de licences doivent présenter un dossier personnel inattaquable, exploiter une entreprise qui est financièrement solide, limiter l’accès aux lieux de

recherche, s’approvisionner auprès de fournisseurs autorisés et respecter les exigences d’un protocole rigoureux en matière de documentation et de tenue de livre.»