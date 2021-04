La fibre optique dans 5 municipalités de Drummond d'ici l'automne

Le déploiement de la fibre optique dans les résidences va bon train dans Drummond.

Cooptel a terminé plusieurs projets à ce jour, notamment ceux de Wickham, Lefebvre, Durham-Sud et Saint-Eugène. D'autres municipalités verront leur projet être complété d'ici la fin de l'été, c'est le cas pour St-Germain-de-Grantham, St-Bonaventure, St-Brigitte-des-Saults, St-Félix-de-Kingsey et St-Pie-de-Guire.

Cooptel précise que le branchement à la fibre optique aura lieu d'ici la fin de 2021 pour St-Majorique-de-Grantham. Le projet de branchement amorcé à L'Avenir sera aussi complété d'ici la fin de 2021.

Au total, Cooptel investira plus de 8 millions $ dans la MRC Drummond en construction pour la fibre optique à la maison. Certaines municipalités ont participé financièrement au projet, pour un montant global d'environ 375 000$. De leur côté, Québec et Ottawa ont versé une contribution d'un peu plus de 1 millions $ au projet.

iStockphoto/kynny

40 M $ POUR BRANCHER LE CENTRE-DU-QUÉBEC

Par ailleurs, les gouvernements provincial et fédéral ont récemment annoncé quelque 40 millions $ pour brancher plus de 8 300 foyers du Centre-du-Québec à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022.

Dans le cadre de ce projet, Bell branchera environ 300 foyers de Durham-Sud à son service Internet entièrement optique.

Les autres partenaires de Québec et Ottawa dans ce projet (Cogeco, Telus, Xplornet et Vidéotron) n'ont pas répondu à nos demandes afin de connaître les détails de leurs potentiels projets dans la région.