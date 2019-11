La finale provinciale de Secondaire en spectacle sera à Drummondville

Drummondville accueillera le 20e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Le grand rassemblement aura lieu du 21 au 24 mai 2020 alors que l'école secondaire Marie-Rivier présentera les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Trois spectacles auront lieu en simultané pendant deux soirs, pour un total de six spectacles, à la Maison des arts Desjardins, à la salle Georges-Dor du Cégep de Drummondville et à l'auditorium de l'école secondaire La Poudrière. Près de 900 participants de partout au Québec et de la francophonie canadienne participeront à cette édition-anniversaire.

Il y aura aussi au menu des formations pour les jeunes [artistes, animateurs, techniciens, journalistes, organisateurs...] ainsi que des visites touristiques et des soirées festives.

Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle constitue l'étape ultime pour les lauréats de près de 40 finales régionales qui aura lieu cette année.

Vous souhaitez être bénévoles: www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca.

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Depuis 25 ans, Secondaire en spectacle " fait toute une scène " pour développer l'estime des jeunes, soutenir la motivation scolaire et faire rayonner la culture en français dans nos écoles. Présent dans près de 250 écoles du Québec, le programme se vit en trois grandes étapes : les finales locales, les finales régionales et le Rendez-vous panquébécois. Il permet à des milliers de jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l'animation, la technique de scène, le journalisme et le volet Jeunes organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d'évènements.