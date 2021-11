La FIQ de la Mauricie/Centre-du-Québec en colère contre Christian Dubé

Les syndicats de la santé, incluant ceux de la Mauricie/Centre-du-Québec ne décolèrent pas à la suite des accusations lancées mardi par le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé.

Ce dernier a indiqué en point de presse que les délégués syndicaux ne collaboraient pas aux efforts de recrutement, ce qui passe très difficilement aux yeux du syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-du-Québec (FIQ-SPSMCQ).

« On ne peut pas comprendre pourquoi il nous pointe du doigt, parce qu'il faut donner la bonne information et ce n'est pas du tout nous qui faisons les appels. Même que dans nos vies privées, on sollicite des gens qui ont quitté le réseau à revenir. Je trouve son affirmation assez basse », dénonce Nathalie Perron, présidente du SPSMCQ.