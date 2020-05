La Grande collecte virtuelle dépasse son objectif

La Grande collecte virtuelle de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec a largement dépassé son objectif.

50 820 $ ont été amassés par texto ou via le web au cours des derniers jours. L'objectif initial était de 40 000 $.

Une partie des fonds sera remise au Comptoir alimentaire Drummond et à la Tablée populaire de Drummondville.

Jean Pellerin, président du conseil d'administration de Moisson MCDQ :

" C'est extraordinaire! Nous sommes vraiment touchés par cette belle générosité! Les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont fait preuve d'une grande solidarité envers les personnes fragilisées. Nous sommes fiers des résultats qui démontrent l'importance de notre mission : aider les gens à se nourrir! Merci à toutes celles et ceux qui ont donné! Chez Moisson, on continue à se tenir debout pour la personne au cœur de nos actions! "