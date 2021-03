Les travaux de bris du couvert de glace s'amorcent cette semaine sur la rivière Saint-François à Drummondville. L'excavatrice flottante sera en action pendant une dizaine de jours à différents endroits sur le cours d'eau.

Chaque année, cette opération est nécessaire pour prévenir la formation d'embâcles sur la rivière et les inondations qui peuvent s'en suivre.

Les travaux débuteront près du barrage de la centrale hydroélectrique et du pont Curé-Marchand pour se déplacer vers le barrage de la Chute-Hemmings. Ensuite, l'excavatrice flottante sera déplacée plus en amont pour intervenir sur le couvert de glace situé entre le barrage de la Chute-Hemmings et le chemin de l'Aéroport.

Les amateurs de pêches sur glace, les motoneigistes et les citoyens en général ne doivent plus s'aventurer sur la rivière Saint-François, puisque l'excavatrice flottante entraine des mouvements de glace.