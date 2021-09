La Maison Normand Léveillé accueille ses premiers résidents

La Maison Normand Léveillé de Drummondville a ouvert ses portes à ses premiers résidents au cours des dernières semaines.

Le lieu accueille 11 personnes à ce jour alors que 6 autres résidents feront leur arrivée à la maison d'ici les deux prochaines semaines.

La Maison Normand Léveillé accueille des gens de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) En plus d'être un milieu de vie, le projet vise à aider les parents en leur donnant une alternative pour leurs enfants devenus adultes.

La Maison Normand Léveillé offre 17 unités de logements de 3 pièces et demi, sur 2 étages, avec des espaces communs. Un membre du personnel sera présent, pour supervision, en tout temps. La résidence est située sur le même terrain que le Centre Normand Léveillé, sur le chemin Hemming à Drummondville.

Il s'agit d'un projet de 3,5M$.