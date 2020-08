La Maison Normand-Léveillé sera prête au printemps

La Maison Normand-Léveillé deviendra réalité au printemps prochain sur le Chemin Hemming. La pelletée de terre officielle s'est déroulée cet avant-midi (mardi) alors que les travaux débuteront la semaine prochaine sur un terrain tout juste à côté du Centre Normand-Léveillé.

3,5 M $ POUR LA MAISON DE 18 APPARTEMENTS

3,5 millions $ sont investis dans cette construction grâce à plusieurs partenaires, dont la Caisse Desjardins Drummondville et la Ville qui a donné le terrain. La maison de deux étages pourra accueillir 18 personnes de 21 ans et plus présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Chacun aura son appartement de 3 1/2 pièces.

Jocelyne Bérubé, directrice générale du CNL

''Ça aura pris beaucoup, beaucoup d'années avant de réaliser le projet parce qu'il y avait des défis importants. Étant donné que c'est sur le site du Centre et su le terrain de la Ville, il y avait beaucoup de détails environnementaux à prendre en considération, notamment relativement aux milieux humides. Disons que la Maison Normand-Léveillé a déménagé à plusieurs reprises avant de trouver son emplacement. (...) C'est une continuité des services déjà offert par le Centre Normand-Léveillé et aussi à proximité du centre-ville en plus de profiter du contexte enchanteur du site.''

Les demandes ont commencé à être analysées alors qu'au moins la moitié des places ont déjà trouvé preneur.

REPRISE DU RÉPIT DE WEEK-END

Par ailleurs, les services de répit du Centre Normand-Léveillé recommenceront au cours du week-end prochain en plus des ateliers de jour. Le camp estival a dû être annulé dans les dernières semaines en raison des mesures sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19.